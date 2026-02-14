O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em janeiro ante dezembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI avançou 2,4% em janeiro.

Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para janeiro alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 2,5%, respectivamente.

No relatório publicado no mês passado, com dados referentes a dezembro em base ajustada sazonalmente, o índice cheio do CPI teve alta de 0,3% na comparação mensal e acréscimo de 2,7% no confronto anual.

Núcleo

O núcleo do CPI dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3% em janeiro ante dezembro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast previam alta de 0,3%.

Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,5% em janeiro. Neste caso, a projeção era de alta de 2,5%.

Em dezembro, o núcleo do CPI subiu 0,2% na comparação mensal e avançou 2,6% ante um ano antes.