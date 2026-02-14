Sete das oito atividades que integram o varejo registraram expansão em 2025. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta sexta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o comércio varejista teve uma elevação de 1,6%.

Houve crescimento em Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (4,5%), Móveis e eletrodomésticos (4,5%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,1%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,2%), Tecidos, vestuário e calçados (1,3%), Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,8%) e Combustíveis e lubrificantes (0,6%).

Na direção oposta, o recuo ocorreu em Livros, jornais, revistas e papelaria (-0,9%).

No varejo ampliado - que inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas subiram 0,1% em 2025.

O volume vendido por Veículos, motos, partes e peças encolheu 2,9%, Material de Construção teve queda de 0,2%, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo caiu 2,3%.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em novembro ante outubro, de uma alta de 0,7% para uma elevação de 0,6%. No varejo restrito, a taxa de novembro ante outubro foi mantida em alta de 1,0%.