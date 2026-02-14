As vendas do comércio varejista caíram 0,4% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, o resultado foi mais negativo do que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%, com intervalo entre -0,9% e +0,8%.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na comparação com dezembro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 2,3% em dezembro, abaixo da medianas da projeções, de avanço 2,5%, com intervalo positivo entre 0,9% e 8,6%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 13.

No ano, houve alta de 1,6%, ante avanço de 1,5% até novembro, em linha com a mediana das estimativas, que variavam de 1,4% a 2,2%.

No caso do varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas caíram 1,2% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio também mais negativo que a mediana das projeções, de queda de 1%, com intervalo entre -2,4% e +0,2%.

Na comparação com dezembro de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2,8% em dezembro último, um pouco abaixo da mediana das estimativas, de aumento de 2,9%.

No ano, as vendas do comércio varejista ampliado acumularam avanço de 0,1% no ano, também em linha com a mediana, com estimativas que variavam de -0,3% a +2,3%.