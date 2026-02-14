Os aumentos nos custos tanto dos materiais quanto da mão de obra sustentaram a inflação da construção dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de fevereiro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) registrou alta de 0,47% em fevereiro, igual à taxa observada em janeiro.

O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 0,25% em janeiro para um avanço de 0,34% em fevereiro. Os gastos com Materiais e Equipamentos tiveram alta de 0,32% em fevereiro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 0,53% no mês.

Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de um aumento de 0,78% em janeiro para uma elevação de 0,66% em fevereiro.