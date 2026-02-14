A Usiminas apresentou lucro líquido de R$ 129 milhões no quarto trimestre de 2025, revertendo prejuízo de R$ 117 milhões registrado um ano antes e de R$ 3,503 bilhões no terceiro trimestre deste ano.

O Ebitda ajustado foi de R$ 417 milhões, com queda de queda de 19% ante o mesmo período de 2024. Já na comparação com o trimestre anterior, a baixa foi de 4%.

A receita líquida, por sua vez, somou R$ 6,175 bilhões, com queda de 5% sobre o apresentado um ano antes e de 6% ante o terceiro trimestre.

Investimentos

A Usiminas divulgou nesta sexta-feira (13) suas projeções de investimentos para o ano de 2026. A siderúrgica estima investimentos totais (capex) de R$ 1,4 bilhão a R$ 1,6 bilhão neste ano.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que as projeções refletem as expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Usiminas. Entretanto, diz, tais projeções são dependentes de fatores e condições de mercado que escapam do controle da companhia, podendo, assim, diferir em relação aos números e resultados a serem efetivamente registrados pela empresa no ano de 2026.