O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-10) caiu 0,42% em fevereiro, após alta de 0,29% em janeiro, divulgou nesta sexta-feira, 13, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de estabilidade (0,0%), com intervalo entre uma queda de 0,31% a alta de 0,11%.

O indicador acumulou queda de 0,13% no ano de 2025 e recuo de 2,25% em 12 meses.

Entre os componentes do IGP-10, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-10) caiu 0,80% em fevereiro, ante aumento de 0,24% em janeiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10) avançou 0,50% em fevereiro, depois de um aumento de 0,39% em janeiro. Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) avançou 0,47% em fevereiro, ante alta de 0,47% em janeiro.

O período de coleta de preços para o índice de fevereiro foi de 11 de janeiro a 10 de fevereiro.

