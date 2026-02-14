O volume de novos empréstimos liberados pelos bancos da China deu um salto significativo em janeiro, mas ficou abaixo do esperado.

Dados publicados hoje pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 4,71 trilhões de yuans (cerca de US$ 681,7 bilhões) no primeiro mês de 2026, bem acima dos 910 bilhões de yuans de dezembro.

O resultado de janeiro, porém, ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 4,9 trilhões de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, atingiu 7,22 trilhões de yuans em janeiro, à medida que governos locais também ampliaram o crédito por meio da emissão de títulos.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 9% em janeiro, maior do que o avanço de 8,5% de dezembro e superando a projeção do mercado, de alta de 8,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.