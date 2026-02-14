A zona do euro apresentou superávit comercial de 11,6 bilhões de euros em dezembro de 2025, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 13, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em novembro, o bloco havia registrado saldo positivo menor, de 10,2 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 1,1% em dezembro, enquanto as importações aumentaram 0,6%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 12,6 bilhões de euros em dezembro, menor do que o superávit de 13,9 bilhões de euros observado em igual mês de 2024.

Em todo o ano de 2025, o bloco acumulou superávit comercial de 164,6 bilhões de euros, ante 168,9 bilhões de euros em 2024, informou a Eurostat.