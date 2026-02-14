As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta sexta-feira, 13, sob o peso de temores relacionados aos impactos da inteligência artificial (IA), fator que derrubou Wall Street ontem, e enquanto investidores avaliam balanços corporativos da região e exercem cautela antes de novos dados da inflação dos EUA.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 se mantinha praticamente estável, em 618,72 pontos.

Na quinta, 12, os mercados acionários de Nova York amargaram quedas de 1,3% a 2%, com um tombo no setor de tecnologia, diante de preocupações sobre os efeitos da IA em várias indústrias.

Da temporada de balanços, destaque para o NatWest Group, que superou expectativas de lucro e receita no quarto trimestre de 2025. No horário acima, porém, a ação do banco britânico caía 0,80%, revertendo ganhos de quase 2% da abertura.

Investidores na Europa também aguardam relatório sobre a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que pode influenciar as expectativas para os juros básicos americanos. Antes disso, será divulgada revisão do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro referente aos últimos três meses do ano passado.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 0,20% e a de Frankfurt recuava 0,13%, enquanto a de Londres subia 0,15%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,83%, 0,18% e 0,07%.