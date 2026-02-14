O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou, nesta quinta-feira, 12, as tarifas de importação para 1.059 produtos. A medida contempla 421 produtos das áreas de bens de capital e informática, além de 638 da área de autopeças, pela inexistência de produção nacional similar.

O colegiado também decidiu zerar as alíquotas de importação de 20 insumos da indústria e agropecuários. A medida também se aplica a dois produtos finais. As isenções, nesse caso, atingem as áreas de saúde, eletrodomésticos, energia, automotivo e alimentação animal, entre outros.

O Gecex decidiu aplicar direitos antidumping sobre agulhas hipodérmicas da China pelo prazo de cinco anos. Também aplicou medidas antidumping contra laminados planos a frio e laminados planos revestidos, ambos originários da China.