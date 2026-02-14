O Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, assinou nesta quinta-feira, 12, a formalização do acordo de comércio recíproco entre os Estados Unidos e Taiwan, baixando a taxa tarifária da ilha de 20% para 15%. A redução inclui o segmento de semicondutores.

Segundo documento publicado pelo USTR, Taiwan eliminará tarifas sobre quase todos os produtos americanos. A ilha ainda se comprometeu a aumentar significativamente as compras de produtos dos EUA de 2025 a 2029, incluindo US$ 44,4 bilhões em gás natural liquefeito e petróleo bruto, US$ 15,2 bilhões em aeronaves civis e US$ 25,2 bilhões em equipamentos de rede elétrica e geradores, equipamentos marítimos e de fabricação de aço.

A nova taxa tarifária coloca Taiwan em pé de igualdade com seus concorrentes asiáticos mais próximos, como Coreia do Sul e Japão. No segmento agrícola, o acordo elimina tarifas sobre produtos como carne bovina, laticínios e milho.

"A liderança do presidente Trump na região Ásia-Pacífico continua a gerar laços comerciais prósperos para os EUA com parceiros importantes em toda a Ásia, ao mesmo tempo em que avança ainda mais nos interesses econômicos e de segurança nacional do povo americano", disse Greer em nota. "O acordo também se baseia no relacionamento econômico e comercial de longa data com Taiwan e aumentará significativamente a resiliência de nossas cadeias de suprimentos, particularmente em setores de alta tecnologia", acrescentou.