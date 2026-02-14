A XP informou nesta quinta-feira, 12, que, como parte de transição de liderança planejada, os executivos seniores Thiago Maffra e José Berenguer deverão se tornar detentores de direitos de voto na XP Control LLC (ControlCo). Após a conclusão, eles se juntarão à entidade controladora da XP, com Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Fabricio Cunha de Almeida e Guilherme Sant'Anna.

Em paralelo, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Bernardo Amaral Botelho e Gabriel Klas da Rocha Leal deixarão de ser sócios da ControlCo. O processo de saída envolve a aquisição pela controladora das participações acionárias com direito a voto por eles detidas, em troca de dinheiro e ações ordinárias Classe A da XP.

Com a operação, Constantino deixará imediatamente de ser sócio da ControlCo, enquanto Botelho e Klas permanecerão como sócios sem direito a voto. Os três permanecerão como membros do conselho de administração da XP.

Como resultado, a participação efetiva nas ações ordinárias Classe A detidas pela controladora, pressupondo a conversão de um número correspondente de ações ordinárias Classe B, diminuirá para 18%, de acordo com a XP. Ainda assim, a ControlCo continuará a deter pelo menos 69% do poder de voto da XP, e Guilherme Benchimol permanecerá como o principal cotista.

"A XP mantém a confiança de que essa evolução organizacional fortalecerá ainda mais sua governança, aumentará a estabilidade de sua estrutura de controle e apoiará a sustentabilidade de longo prazo da empresa, criando uma base sólida para a geração de valor para todas as partes interessadas", afirma em comunicado enviado ao mercado.