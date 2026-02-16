O Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia cresceu 2,3% no quarto trimestre de 2025 ante igual período do ano anterior, informou o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (Dane) nesta segunda-feira, 16, em resultado preliminar. No acumulado do ano passado, a economia colombiana registrou um avanço de 2,6% em relação a 2024. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, o PIB apresentou uma leve alta de 0,1% na série ajustada por efeitos sazonais.

Segundo dados do Dane, o grupo que registrou a expansão anual mais expressiva no trimestre foi o de atividades artísticas, de entretenimento e recreação, com alta de 11,5%.

O setor de administração pública, defesa, educação e saúde cresceu 4,8% no período, contribuindo com 0,9 ponto porcentual para o resultado geral.

O segmento de comércio, transporte, alojamento e serviços de alimentação avançou 3,4%.

As atividades ligadas à agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca, por sua vez, registraram uma retração de 0,4% no quarto trimestre ante o mesmo período de 2024. No entanto, no resultado consolidado do ano de 2025, o setor agropecuário apresentou um crescimento anual de 3,1%.

Pelo enfoque do gasto no quarto trimestre, o consumo final cresceu 3,8%, enquanto a formação bruta de capital recuou 9,3%. As exportações avançaram 1,2% e as importações registraram alta de 1,4% na comparação anual.