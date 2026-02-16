A produção industrial na zona do euro caiu 1,4% em dezembro de 2025 ante o mês anterior, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 16, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas consultados pela FactSet previam queda menor da produção no período, de 0,5%.

Na comparação anual, a produção do bloco cresceu 1,2% em dezembro.

A Eurostat revisou os dados de produção industrial de novembro, que passaram a mostrar alta mensal de 0,3% e acréscimo anual de 2,2%.

Na média de 2025, a indústria da zona do euro produziu 1,5% mais do que no ano anterior.