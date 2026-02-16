A BRZ - empresa em crescimento, com atuação focada no mercado imobiliário do segmento popular, voltada ao Minha Casa Minha Vida (MCMV) - informou ao mercado que não chegou a um consenso com a Fica Empreendimentos (antiga CR2) para uma fusão. Ao combinar negócios com a Fica, a companhia tomaria uma espécie de "atalho" para ingressar na bolsa - mecanismo chamado de 'IPO reverso'.

As empresas haviam assinado em agosto um memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) para combinação dos negócios. Pelo acordo, conforme noticiou a Coluna do Broadcast, a nova companhia resultante da fusão teria 85% de participação da BRZ e 15% da Fica.

No entanto, em documento publicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a BRZ anunciou que expirou o prazo de vigência do instrumento vinculante celebrado entre as companhias, sem que as partes tenham conseguido chegar a um consenso acerca dos termos e condições finais da potencial combinação de negócios

"Desta forma, o MOU foi rescindido de pleno direito, bem como a proposta vinculante celebrada entre a BRZ e os acionistas da Fica, Total Log Planejamento e Participações Ltda. e a Promult Empreendimentos Imobiliários S.A", diz o documento.