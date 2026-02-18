Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/02/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, sustentadas por balanços positivos de grandes empresas da região.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,68%, a 625,49 pontos.

Da temporada de balanços, destaque para a multinacional britânica de defesa BAE Systems, que subia 2,7% em Londres no horário acima, após divulgar resultados melhores do que o esperado, impulsionando o subíndice europeu de ações do setor de defesa e aeroespacial (+1,7%).

Também no mercado inglês, a mineradora anglo-suíça Glencore saltava 3,3% depois de superar expectativas para seu Ebitda ajustado anual.

Por outro lado, o varejista francês Carrefour tinha forte queda em Paris, de 4,7%, após publicar plano estratégico, enquanto a Bayer amargava um tombo de 8,5% em Frankfurt, um dia depois de propor pagar US$ 7,25 bilhões para encerrar processos judiciais contra a sua unidade americana, a Monsanto. O balanço do Carrefour é aguardado para depois do fechamento dos mercados na Europa.

No noticiário macroeconômico, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido desacelerou para 3% em janeiro, como se previa, mas continua bem acima da meta oficial de 2% do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Às 6h44 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,87%, a de Paris avançava 0,45% e a de Frankfurt ganhava 0,76%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,93%, 1,08% e 0,54%.

*Com informações da Dow Jones Newswires