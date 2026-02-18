Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/02/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios em alta nesta quarta-feira, em meio a feriados que mantiveram vários mercados da região asiática fechados.

O índice japonês Nikkei subiu 1,02% em Tóquio, a 57.143,84 pontos, impulsionado por ações de farmacêuticas e ligadas a metais.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje devido a feriados de ano-novo.

Na Oceania, a bolsa australiana também mostrou desempenho positivo, com avanço de 0,54% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 9.007,00 pontos.

Os ganhos na Ásia e no Pacífico vieram um dia após as bolsas de Nova York registrarem leves altas, favorecidas pela recuperação de ações de tecnologia.

