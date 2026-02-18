A última paralisação do governo dos EUA, embora apenas parcial, destaca como a polarização e um processo orçamentário complexo continuam a dificultar a formulação de políticas fiscais, diz a Fitch Ratings. Em relatório, a agência de classificação de risco diz esperar que os déficits permaneçam elevados, com riscos para as projeções básicas, incluindo uma próxima decisão da Suprema Corte sobre tarifas.

O shutdown começou depois que os legisladores não conseguiram estender um acordo de financiamento de curto prazo para o Departamento de Segurança Interna (DHS, em inglês), em parte devido a desacordos sobre a aplicação da imigração. Sua duração é incerta enquanto o Congresso está em recesso esta semana.

A classificação soberana 'AA+'/Estável dos EUA pela Fitch já incorpora uma deterioração constante da governança, particularmente em questões fiscais, nas últimas duas décadas. Outra paralisação parcial - apenas três meses após o fim do shutdown mais longo de todos os tempos - ressalta o grau de polarização e a consequente dificuldade de se chegar a um acordo bipartidário sobre questões fiscais, alerta o relatório.

"Esperamos que o Congresso tenha pouco apetite por consolidação no processo de dotações do AF27 (ano fiscal que termina em 30 de setembro de 2027) antes das eleições de meio de mandato de novembro de 2026", diz. Por lei, o presidente deve apresentar uma proposta de orçamento na primeira segunda-feira de fevereiro, mas ele não o fez.