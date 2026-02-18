A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, afirmou que a inflação precisa cair sustentadamente nos Estados Unidos para que os dirigentes possam retomar a flexibilização monetária, em evento nesta tarde na Universidade Estatal de San Jose. "A inflação continua acima da meta de 2%, está assim há muito tempo e pessoas estão estressadas sobre isso", disse.

Contudo, a dirigente ponderou que também há diversas preocupações sobre mudanças estruturais provocadas pela inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho, além do ambiente atual de baixa contratação e demissão - que, segundo ela, traz maior vulnerabilidade para a economia americana.

Na visão dela, a desaceleração do mercado de trabalho dos EUA acontece em diversos setores, independente de usarem IA ou não. Daly reconheceu que há uma boa criação de empregos em saúde e educação, mas que todas as outras áreas estão estáveis ou eliminando vagas. "É a razão pela qual quero ser cautelosa", pontuou. "Nenhuma tecnologia necessariamente elimina empregos, mas pode mudar como é ofertado e suas funções."

A dirigente avaliou que a política monetária está moderadamente restritiva agora e estimou que restam cerca de 75 pontos-base (pb) de cortes até que atinja o nível neutro. "Mas esta métrica não é algo concreto. Juros neutros são estimativas e ninguém calibra a política monetária com precisão cirúrgica ao ajustá-la rumo ao nível neutro", disse, acrescentando que nem mesmo o uso de inteligência artificial poderia dar uma estimativa exata.

Daly também negou que o banco central esteja substituindo pesquisadores e equipe técnica de economistas por ferramentas IA. "Não usamos inteligência artificial em política monetária, somente nas pesquisas. Isso porque ela ajuda a encontrar caminhos, mas não dá as respostas sozinha", esclareceu, ao mesmo tempo em que defendeu a necessidade de modernização dos BCs.