As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça, 17, em sessão na qual todos os índices passaram a operar em alta após serem impulsionadas pela recuperação de algumas grandes empresas de tecnologia. No radar, permaneceram falas cautelosas de dirigentes do Federal Reserve (Fed), bem como alívio das tensões entre EUA e Irã.

O Dow Jones subiu 0,07%, aos 49.533,19 pontos. Já o S&P 500 subiu 0,10%, aos 6.843,22 pontos, e o Nasdaq ganhou 0,14%, aos 22.578,38 pontos.

Em pregão marcado por volatilidade, os setores imobiliário (+1,03%), financeiro (+0,99%) e de tecnologia (+0,49%) foram os maiores beneficiados no dia. Entre os destaques, a Apple saltou 3,17%, após reportagem da Bloomberg revelar planos da empresa de acelerar o lançamento de produtos ligados a inteligência artificial (IA), entre eles colares, AirPods e óculos inteligentes.

A Warner Bros. Discovery avançou 2,72%, após anunciar votação da fusão com a Netflix (+1,20%) para março e, ao mesmo tempo, reabrir espaço para conversas com a Paramount (+4,94%). A Masimo disparou 34,22% diante da possibilidade de aquisição pela Danaher.

Freeport-McMoRan (-2,76%) e a Newmont (-2,75%) caíram sob pressão dos metais, enquanto petrolíferas como ExxonMobil (-1,52%) e Chevron (-0,77%) recuaram em linha com o petróleo depois de falas conciliadoras vindas por parte do Irã.

Diversos dirigentes do Fed também se posicionaram nesta terça-feira sobre política monetária, trazendo destaque para as preocupações com a inflação acima da meta. O diretor do BC americano Michael Barr e a presidente da distrital de São Francisco, Mary Daly, enfatizaram que é preciso reduzir a inflação para garantir mais cortes de juros.

Já o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee avaliou que houve "progresso na inflação" mas que é preciso evidências de que ela está voltando para 2% para a retomada da flexibilização.