O ouro fechou em forte queda nesta terça-feira, 17, refletindo perdas mais amplas de metais preciosos, em sessão marcada pelo fortalecimento do dólar em retorno de feriado nos EUA, que manteve mercados fechados nesta segunda, 16. Sinais de alívio nas tensões entre EUA e Irã também pesaram sobre os preços, com a liquidez reduzida pelo Ano Novo Lunar na Ásia.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em baixa de 2,78%, a US$ 4.905,90 por onça-troy. Já a prata para março caiu 5,67%, a US$ 73,54 por onça-troy.

O Commerzbank nota que, apesar do feriado, o noticiário político movimentou os mercados no início desta semana. No caso dos metais preciosos, as "ondas geopolíticas mais calmas" limitaram a demanda por ativos seguros diante das negociações de paz no Oriente Médio e no Leste Europeu, afirma.

Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, disse que houve um "acerto parcial" dos princípios de um acordo com os EUA, o que abre caminho para avanço, segundo ele, apesar de não garantir sua conclusão.

Além disso, o Commerzbank destaca que permanece a incerteza sobre os juros do Federal Reserve (Fed). O dirigente Austan Goolsbee (Chicago) disse nesta manhã que vários cortes de juros podem acontecer se a inflação permitir, mas reiterou cautela ao afirmar que os preços seguem longe da meta. "Isso sugere que o preço do ouro continuará a oscilar próximo de US$ 5 mil", escreve o banco alemão.

O TD Securities aponta que várias formas de "alavancagem oculta" em metais preciosos foram reveladas nas últimas semanas, resultando em "vendas forçadas substanciais". O banco de investimentos canadense lembra ainda que reguladores em Shenzhen, na China, estão reprimindo esquemas de pré-pagamento de lingotes, algo que parece ter contribuído para a demanda do ouro nos últimos meses.

Sobre a prata, o TD afirmou que se mantém cauteloso devido ao aumento de taxas de cobertura de inventário ao mesmo tempo em que estoques flutuantes em Londres veem a maior onda de reposição já registrada e sinais de atrito na demanda do varejo.