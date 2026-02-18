O diretor do Federal Reserve (Fed) Michael Barr afirmou nesta terça, 17, que, com base nas condições atuais e nos dados disponíveis, provavelmente será apropriado manter as taxas de juros estáveis por "algum tempo", visando avaliar dados recebidos e o equilíbrio dos riscos.

"O curso prudente para a política monetária neste momento é levar o tempo necessário para avaliar as condições à medida que evoluem", disse Barr em discurso na Associação de Economia Empresarial de Nova York. O dirigente apontou que gostaria de ver evidências de que a inflação dos preços de bens está recuando de forma sustentável antes de considerar uma redução adicional de juros, desde que as condições do mercado de trabalho permaneçam estáveis.

Segundo ele, o último relatório payroll forneceu mais evidências de que o mercado de trabalho está se estabilizando, mas que o equilíbrio é delicado e o emprego pode ser especialmente vulnerável a choques negativos.

Sobre inflação, Barr comentou que prevê que os efeitos das tarifas sobre preços começarão a diminuir no final deste ano, mas há muitos motivos para preocupação em meio a preços ainda elevados. "Considero significativo o risco de uma inflação persistente acima da nossa meta de 2%, o que significa que precisamos permanecer vigilantes", acrescentou.