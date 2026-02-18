O Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, afirmou que as tarifas sobre aço e alumínio permanecerão em vigor, durante entrevista à CNBC na manhã desta terça-feira, 17. "Talvez podemos ajustar alíquotas para ter maior compliance pelas empresas", disse, ao mesmo tempo em que defendeu como empresas americanas tem se beneficiado de maior exportação para o exterior.

Greer evitou responder diretamente a questões sobre quem estaria lidando com o maior peso das alíquotas sobre bens e descartou preocupações de que as tarifas poderiam estar afetando negativamente a economia. "Não sei de onde democratas tiram esses dados. Eles eram a favor de tarifas, antes de Donald Trump defendê-las", disse, citando o presidente dos Estados Unidos.

O representante comercial acrescentou que um dos principais pontos em aplicar tarifas é conseguir os fundos necessários para financiar e reduzir o déficit dos EUA. "Temos o Congresso discutindo também esse uso", ponderou. "Também temos mais mercados abertos para os EUA ao redor do mundo graças a acordos comerciais e inflação em queda. Tarifas tem tido sucesso incrível."

Sobre o processo em andamento na Suprema Corte, Greer reiterou que há uma separação entre os poderes judiciários e executivo, afirmando que o governo espera a decisão para determinar se serão necessários ajustes em suas políticas econômicas.