As bolsas de Nova York abriram em direções divergentes nesta terça-feira, 17, com investidores ainda reduzindo exposição a ações de tecnologia sob temores de altos investimentos em inteligência artificial (IA). No radar, permanecem dados relevantes para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo da semana, enquanto investidores também monitoram tensões entre EUA e Irã.

Às 11h32 (de Brasília), Dow Jones subia 0,28%, S&P 500 caía 0,13% e Nasdaq recuava 0,53%.

A Warner Bros. Discovery avançava 3,07%, após anunciar votação da fusão com a Netflix (+0,42%) para março e, ao mesmo tempo, reabrir espaço para conversas com a Paramount (+6,88%).

A Masimo disparava 34,39% diante da possibilidade de aquisição pela Danaher.

Já a Norwegian Cruise Line Holdings subia 6,65%, após o fundo ativista Elliott Investment Management revelar participação superior a 10% na companhia.

Sob pressão de metais, a Freeport-McMoRan (-2,80%) e a Newmont (-3,22%) caíam.