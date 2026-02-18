O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, recuou levemente para 7,1 em fevereiro, ante 7,7 em janeiro, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York nesta terça-feira, 17.

O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do indicador a 10,1 neste mês.

Essa, porém, é a quarta leitura positiva do indicador em cinco meses.

Segundo o relatório, as empresas ficaram mais otimistas de que as condições irão melhorar nos próximos meses, com expectativa de crescimento do emprego.

