A taxa de desemprego do Reino Unido subiu 5,2% nos três meses até dezembro, após alta de 5,1% no mesmo intervalo até novembro, segundo dados publicados nesta terça-feira, 17, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. A taxa de desemprego foi a mais elevada desde janeiro de 2021.

O ONS também informou que o salário médio, excluindo bônus, mostrou acréscimo anual de 4,2%, em linha com o esperado, e apontando desaceleração ante o nível revisado de 4,4% nos três meses até novembro.