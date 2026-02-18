A Bolsa de Tóquio fechou em queda nesta terça-feira, 17, estendendo as perdas da véspera, na esteira de dados fracos de crescimento no Japão e em meio ao sinal de cautela diante do potencial impacto de ferramentas de inteligência artificial em negócios diversos e frente aos custos de investimentos associados à tecnologia. Feriados na China e em outros mercados da Ásia mantiveram a liquidez reduzida.

O índice japonês Nikkei caiu 0,42% em Tóquio, a 56.566,49 pontos. Ações de tecnologia ficaram pressionadas, como o Softbank (-5,1%), Advantest (-1,13%) e NEC (-4,7%). A Resona Holdings estendeu queda e perdeu 3,9%.

Ativos ligados ao setor industrial foram pressionados já que negócios ainda seguiram absorvendo impacto de dados que mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão expandiu 0,1% no trimestre até dezembro, ante expectativas de analistas de alta de 0,4%.

A Kawasaki Heavy Industries perdeu 4,4% e a Mitsubishi Heavy Industries caiu 2,8%.

Os mercados da China continental, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul permaneceram fechados nesta terça-feira.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em alta, com avanço de 0,24% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.958,90 pontos.