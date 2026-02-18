A Meituan alertou para sua maior perda anual desde pelo menos 2021, destacando a medida em que uma guerra brutal baseada em preços na entrega de alimentos está corroendo as margens das maiores empresas de internet da China, segundo a Bloomberg.

A empresa, com sede em Pequim, espera registrar uma perda entre 23,3 bilhões de yuans (US$ 3,4 bilhões) e 24,3 bilhões de yuans para 2025, de acordo com um comunicado à bolsa. Isso representa uma reversão drástica em relação a um lucro de 35,8 bilhões de yuans em 2024. Em 2021, a empresa registrou uma perda de mais de 23,5 bilhões de yuans.

As ações da Meituan caíram para seu nível intradiário mais baixo desde março de 2024 na quinta-feira, após a Moody's Ratings revisar a perspectiva de classificação da plataforma de entrega de alimentos para negativa.

Uma recuperação no negócio de entrega de alimentos da Meituan parece cada vez mais incerta, disse a analista sênior da Moody's Ying Wang em um relatório ontem.

A intensa competição no setor provavelmente continuará pressionando as margens e aumentando os requisitos de investimento e espera-se que isso mantenha a alavancagem da empresa elevada por mais tempo do que o anteriormente previsto, acrescentou Wang.

*Com informações da Dow Jones Newswires