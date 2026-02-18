A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,69%

Pontos: 186.464,30

Máxima estável: 187.766 pontos

Mínima de -2,19% : 183.662 pontos

Volume: R$ 33,5 bilhões

Variação em 2026: 15,73%

Variação no mês: 2,81%

Dow Jones: +0,1%

Pontos: 49.500,93

Nasdaq: -0,22%

Pontos: 22.546,67

Ibovespa Futuro: -0,7%

Pontos: 186.600

Máxima (pontos): 187.490

Mínima (pontos): 183.770

BLUE CHIPS

Itaú Unibanco PN

Preço: R$ 47,77

Variação: -0,97%

Petrobras PN

Preço: R$ 36,89

Variação: -0,59%

Bradesco PN

Preço: R$ 20,97

Variação: -1,22%

Ambev ON

Preço: R$ 16,35

Variação: -1,03%

Petrobras ON

Preço: R$ 39,70

Variação: -0,23%

Vale ON

Preço: R$ 87,03

Variação: -2,47%

MBRF SA ON

Preço: R$ 18,80

Variação: -0,63%

Itausa PN

Preço: R$ 14,60

Variação: -0,48%

JBS ON

Preço: R$ 83,22

Variação: +1,74%

Global 40

Cotação: 708,279 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,2289

Venda: R$ 5,2299

Variação: +0,57%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,36

Venda: R$ 5,46

Variação: -0,05%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2282

Venda: R$ 5,2288

Variação: +1,19%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,2900

Venda: R$ 5,4170

Variação: -0,24%

- Dólar Futuro (março)

Cotação: R$ 5,2310

Variação: +0,05%

- Euro

Compra: US$ 1,1871 (às 18h38)

Venda: US$ 1,1871 (às 18h38)

Variação: +0,02%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2050

Venda: R$ 6,2050

Variação: +0,53%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3300

Venda: R$ 6,4440

Variação: -0,32%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,80% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 5.046,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,98%


