O Banco Central informou nesta sexta-feira, 13, que houve uma ocorrência de incidente de segurança com dados de clientes do banco Agibank S.A. O fato foi relacionado a chaves Pix, mas não foram expostas informações que permitam movimentação bancária ou que exponham dados bancários, de acordo com a autoridade monetária.

"As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", diz nota do BC.

A ocorrência se deu por conta de falhas pontuais nos sistemas do Agibank.

A autarquia também informa que as pessoas que tiveram os dados vazados serão notificadas pelo banco responsável, sem nenhum contato do BC ou de instituições participantes.

O BC disse também no comunicado que foram adotadas medidas para apurar detalhadamente o ocorrido e que serão aplicadas sanções de acordo com a regulação vigente.

"Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação", completou a autoridade monetária.