As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 13, em uma sessão na qual chegaram a operar todas em alta impulsionada pela leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) abaixo do esperado. Mas nem as perspectivas de um Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) com espaço para uma política mais branda ao longo deste ano foram suficiente para sustentar todos índices no positivo, com especial recuo no setor tecnológico.

Na segunda-feira, 16, o feriado do Dia dos Presidentes nos EUA manterá as bolsas de Nova York e outros mercados financeiros fechados.

O Dow Jones avançou 0,10%, aos 49.500,93 pontos. Já o S&P 500 subiu 0,05% aos 6.836,17 pontos e o Nasdaq cedeu 0,22%, aos 22.546,67 pontos. Na semana, houve quedas de 1,23%, 1,39% e 2,10%, respectivamente.

O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a inflação ainda precisa convergir à meta de 2% do BC norte-americano para voltar a cortar a taxa de juros.

A maioria das big techs recuou, em um cenário no qual o temor pelos desdobramentos da inteligência artificial (IA) para os negócios persiste. Na avaliação do Bank of America, o investimento em IA foi positivo para o crescimento dos EUA no ano passado, e as últimas projeções dos hiperescaladores sugerem que essa tendência continuará neste ano. Mas o banco espera que o investimento vá além da IA neste ano. "Já observamos indícios de uma diversificação na atividade industrial. Um investimento mais amplo deve contribuir para uma maior demanda por mão de obra este ano e fortalecer a base da expansão econômica", avalia.

Entre balanços, a Applied Materials saltou 8,08% após divulgar forte lucro e guidance favorável, enquanto a Coinbase disparou 16,46%, apesar de resultados trimestrais fracos, com investidores possivelmente aproveitando a oportunidade para "comprar na baixa", visto que a ação da casa de câmbio digital acumulou queda de 50% nos últimos três meses em meio à liquidação de criptomoedas.

Na outra ponta, a plataforma de mídia social Pinterest tombou 16,86% após projetar desaceleração de sua receita neste trimestre.