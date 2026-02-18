O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, afirmou que o governo avalia formas de financiar um fundo voltado a matérias-primas críticas e indicou que ainda não há decisão sobre eventual flexibilização das regras fiscais para viabilizar a iniciativa. "Ainda não decidimos, mas sabemos que precisamos de dinheiro para isso", disse à Bloomberg TV às margens da Conferência de Segurança de Munique.

Segundo ele, a Alemanha já iniciou no ano passado um debate para reforçar a resiliência em relação a minerais críticos e cadeias de suprimento, com aporte de recursos públicos. "Começamos isso na Alemanha no ano passado. Eu destinei muito dinheiro como ministro das Finanças para nos tornar mais resilientes nessa questão", afirmou.

Klingbeil ressaltou que a vulnerabilidade na área de matérias-primas não é apenas um problema industrial, mas também de segurança. "Não é bom para a nossa indústria, mas também não é bom para a nossa segurança se formos vulneráveis na questão de materiais críticos e cadeias de suprimento", declarou.

O ministro defendeu maior coordenação entre Europa e Estados Unidos no tema, mas alertou para o risco de substituir uma dependência por outra. "Temos que reduzir nossa dependência da China. Mas isso não pode significar, por outro lado, que agora passemos a ter dependência dos Estados Unidos", disse.

O debate ocorre em meio a um esforço mais amplo da União Europeia para reestruturar sua economia e reforçar a competitividade do bloco diante das pressões comerciais dos EUA e da China. Líderes europeus concordaram nesta semana com um plano de ação que prevê maior integração financeira, coordenação de investimentos em redes de energia e flexibilização de regras para fortalecer empresas europeias.

O pacote, que deve ser formalizado em março, também inclui instrumentos para reduzir vulnerabilidades em cadeias estratégicas, como a de minerais críticos, em um contexto de restrições chinesas à exportação desses insumos e de tensões comerciais com Washington.