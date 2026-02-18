O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 13, com investidores avaliando as tensões persistentes entre os Estados Unidos e o Irã. O avanço, contudo, foi limitado pela possibilidade de novos aumentos de oferta da commodity no primeiro semestre do ano.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em alta de 0,08% (US$ 0,05), a US$ 62,89o barril.

Já o Brent para abril avançou 0,34% (US$ 0,23)), a US$ 67,75 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE). Na semana, WTI e Brent cederam 1,04% e 0,44%, respectivamente.

Em sessão volátil, a commodity chegou a operar em queda pela manhã, mas firmou alta ao longo da tarde após o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmar que está enviando um segundo porta-aviões para o Oriente Médio "caso não façamos um acordo" com Teerã, voltando a ameaçar o Irã caso as negociações não resultem em um acordo nuclear. O governo dos EUA decidiu enviar nesta sexta-feira o maior porta-aviões do mundo para a região em apoio a outra embarcação do tipo que já está no local.

Já no front europeu, o Kremlin informou que uma nova rodada de negociações entre Rússia, EUA e Ucrânia ocorrerá nos dias 17 e 18 de fevereiro, em Genebra.

Segundo a Reuters, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) tende a retomar o aumento da oferta de petróleo a partir de abril, segundo três fontes do cartel, à medida que o grupo se prepara para o pico da demanda durante o verão do Hemisfério Norte e os preços são sustentados pela tensões geopolíticas. A Agência Internacional de Energia (AIEA) ainda reduziu sua projeção de crescimento da demanda global neste ano.

"As ofertas globais a curto prazo permanecem abundantes e os futuros do petróleo provavelmente estão mantendo um prêmio geopolítico de US$ 5 a US$ 7 por barril", diz a BOK Financial.

*Com informações da Dow Jones Newswires