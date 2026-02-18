A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) afirma, por meio de nota, que o déficit primário de R$ 17,797 bilhões previsto para 2026 - o maior entre as estatais federais - decorre "exclusivamente de investimentos estratégicos", e não de prejuízos. A previsão de déficit foi divulgada pelo governo na quinta-feira, 12, no primeiro decreto de programação orçamentária e financeira do ano.

Segundo a nota, a Emgepron recebeu capitalização de R$ 10,25 bilhões via Orçamento da União entre 2017 e 2019 para construir cinco navios para a Marinha. Esses recursos tiveram impacto positivo nos resultados da estatal.

A partir de 2020, passaram a ser registrados como déficit primário, à medida em que foram aplicados na construção dos navios.

"Os investimentos realizados no exercício de 2025 correspondem ao avanço natural do cronograma e não indicam quaisquer prejuízos à empresa", diz a nota. "A Emgepron apresenta lucro líquido anual, resultado de suas operações e negócios, e possui perspectiva de continuidade desses resultados positivos nos próximos anos, conforme demonstração anual a ser divulgada tempestivamente."