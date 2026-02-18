O ouro fechou a sexta-feira, 13, em alta e registrou ganhos na semana, impulsionado por ampliação das expectativas de corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2026, após a divulgação do relatório de janeiro do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) abaixo do esperado. O metal precioso também recebeu o suporte do contínuo ambiente de incertezas diante preocupações sobre a geopolítica global.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para abril encerrou em alta de 1,98%, a US$ 5.046,30 por onça-troy.

Já a prata para março subiu 3,01%, a US$ 77,96 por onça-troy.

Na semana, o ouro subiu 1,33%, enquanto a prata avançou 1,40%.

Após o CPI, as apostas em uma flexibilização da política monetária pelo Fed em junho - o mês considerado como mais provável para a retomada do ciclo de cortes - foram fortalecidas, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Para o horizonte até dezembro, o mercado passou a se dividir na possibilidade de um corte acumulado de 50 pontos-base (pb) e de 75 pb. Reduções nos juros costumam beneficiar o ouro.

Além da questão macroeconômica, na semana, os preços do metal precioso receberam o suporte da troca de ameaças entre EUA e o Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que um acordo com Teerã pode ser alcançado no próximo mês, mas a administração americana decidiu enviar um porta-aviões para o Oriente Médio, retomando preocupações.

Para o ANZ Research, a persistente incerteza geopolítica e econômica, juntamente com as preocupações sobre a direção do Fed e o impacto das tarifas sobre o crescimento e a inflação, devem reforçar ainda mais o apetite dos investidores pelo ouro como um ativo real.

Por outro lado, o Commerzbank destaca que os mercados de metais preciosos "se acalmaram um pouco" na semana, com o preço do ouro estabilizando em torno de US$ 5 mil por onça troy. "Esperamos que a fase de consolidação continue por algum tempo, especialmente porque os participantes do mercado chinês, que recentemente causaram instabilidade, estão ausentes devido aos feriados", observa.


