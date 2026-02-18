O etanol e a gasolina subiram e o diesel caiu na primeira quinzena de fevereiro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). O etanol foi destaque, com alta de 2,36% em relação à primeira quinzena de janeiro, passando a custar, em média, R$ 4,77 o litro.

Já a gasolina teve uma ligeira elevação, de 0,16%, chegando ao preço médio no País de R$ 6,45 o litro.

"Mesmo com o reajuste para baixo promovido pela Petrobras em janeiro, os combustíveis seguiram em alta na primeira quinzena de fevereiro, impactados pelo aumento do ICMS e por outros fatores ao longo da cadeia. No caso do etanol, a menor oferta típica do período entre safras pressiona os valores, enquanto, na gasolina, custos logísticos, distribuição e dinâmicas regionais acabam limitando o repasse das reduções ao consumidor", disse em nota o diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

Na análise por regiões, o Norte seguiu registrando os maiores preços médios do País para ambos os combustíveis, com o etanol a R$ 5,33 (+0,95%) e a gasolina a R$ 6,84 (+0,15%). Já o Sudeste apresentou os menores preços médios, com o etanol a R$ 4,70, após alta de 2,62%, e a gasolina a R$ 6,34, que subiu 0,16% no período.

O Nordeste registrou as maiores altas para os dois combustíveis entre as regiões, com aumento de 2,82% para o etanol, alcançando o preço médio de R$ 5,10. A gasolina na região teve avanço de 0,62%, chegando a R$ 6,53. O Centro-Oeste se destacou com a maior queda do período para a gasolina, de 0,31%, com média de R$ 6,53.

De acordo com o IPTL, com a alta expressiva do etanol, o biocombustível valeu mais a pena que a gasolina apenas em seis Estados.

Diesel

Os preços médios nacionais do diesel registraram queda no início de fevereiro, também quando comparados aos da primeira quinzena de janeiro. No período, o diesel comum ficou 0,32% mais barato, chegando ao preço médio de R$ 6,23. Já o diesel S-10 registrou queda de 0,16%, sendo comercializado a R$ 6,26, em média.

"O início de fevereiro trouxe um alívio para o bolso dos caminhoneiros. Os preços do diesel comum e S-10 apresentaram queda, influenciada por ajustes pontuais de mercado e diferenças regionais de oferta", explicou Mascarenhas.

Na análise por regiões, todas apresentaram redução no preço do diesel S-10 em fevereiro, com exceção do Nordeste, que registrou um leve aumento de 0,16%, chegando a R$ 6,29. Já o diesel comum apresentou um cenário misto: o Nordeste e o Sudeste registraram as maiores altas regionais para esse combustível (+0,32%), alcançando preços médios de R$ 6,33 e R$ 6,21, respectivamente.

O Sul seguiu como a região com os menores valores do País, registrando queda em todos os Estados. Após uma diminuição de 0,66% no Sul para o diesel comum, o preço médio local chegou a R$ 5,98. Para o diesel S-10, a região também manteve o menor preço médio nacional, fechando em R$ 6,03 (-0,50%), enquanto o Norte permaneceu como a região mais cara, com média de R$ 6,62 para o S-10 (-0,30%) e R$ 6,74 para o comum (-0,74%).

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.