A ocupação hoteleira no carnaval deste ano superou os números de 2025, alcançando média de 99,02% na capital fluminense, superior aos 98,62% do ano passado.

O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (18) pelo Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

A região com a maior média de ocupação foi a que se estende de Glória a Botafogo, com 99,89%, seguida de Ipanema/Leblon (99,75%), Centro (99,47%), Leme/Copacabana (99,46%) e Barra/Recreio/São Conrado (97,98%).

Segundo análise do presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, as ruas ficaram cheias de foliões, que acompanharam os blocos e aproveitaram os dias de sol nas famosas praias da cidade.

Uma festa tipicamente carioca, com hospitalidade e alegria, que resultou em hotéis cheios e benefícios para o turismo bares, restaurantes e shoppings e para toda a cidade, disse Lopes.

Interior fluminense

No mesmo sentido, o balanço final da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) registrou que a ocupação no interior do estado também foi alta, atingindo 83,89%.

Confira a ocupação nos principais destinos turísticos no interior do estado:

Arraial do Cabo: 95,40%; Miguel Pereira: 94,40%; Angra dos Reis: 93,90%; Armação dos Búzios: 85,80%; Vassouras: 84,90%; Nova Friburgo: 83,80%; Paraty: 83,70%; Valença/ Conservatória: 83,40%; Rio das Ostras: 83,20%; Barra do Piraí/ Ipiabas: 82,80%; Cabo Frio: 80,80%; Teresópolis: 80,10%; Macaé: 75,40%; Petrópolis: 75,40%; Itatiaia/ Penedo: 75,30%.

