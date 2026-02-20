O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, advertiu que a batalha ainda não acabou para sua província, apesar do que ele considera uma importante vitória na luta contra as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, com a decisão da Suprema Corte. "Precisamos observar como a Casa Branca reagirá. Precisamos continuar a luta contra as tarifas sobre automóveis, aço, alumínio e produtos florestais, que permanecem em vigor e continuam prejudicando nossos trabalhadores", disse Ford.

Os esforços do governo liderado por Ford para retaliar as tarifas de Trump provocaram a ira da Casa Branca, incluindo a remoção de bebidas alcoólicas norte-americanas das lojas de bebidas estatais de Ontário e um anúncio patrocinado veiculado nos EUA que citava Ronald Reagan criticando tarifas. Fonte: Dow Jones Newswires.

