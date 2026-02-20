O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 20, que o efeito imediato da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos é evidentemente favorável aos países. Em sua conta no X, ele ainda afirmou que o Brasil se comportou diplomaticamente "da maneira mais correta".

"O Brasil, do ponto de vista de sua relação bilateral, agiu de forma impecável. Dito isso, o efeito imediato é evidentemente favorável aos países", escreveu o ministro da Fazenda.

Haddad também afirmou que o Brasil acreditou no diálogo e na disputa pelos canais multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), além do Judiciário americano.

No início da tarde, por 6 votos a 3, a Corte dos EUA concluiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA) não autoriza o presidente norte-americano, Donald Trump, a impor tarifas a outros países.