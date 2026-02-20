A Federação Nacional de Varejo (NRF, na sigla em inglês) dos Estados Unidos saudou a decisão da Suprema Corte sobre o uso da Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (International Emergency Economic Powers Act) pelo governo Trump para impor tarifas. "O anúncio de hoje da Suprema Corte sobre as tarifas proporciona a tão necessária segurança jurídica para as empresas e fabricantes dos EUA, permitindo que as cadeias de suprimentos globais operem sem ambiguidade", diz o vice-presidente executivo de Relações Governamentais, David French, em comunicado publicado no site da federação.

Para a NRF, uma política comercial clara e consistente é essencial para o crescimento econômico, criando empregos e oportunidades para as famílias norte-americanas. "Instamos o tribunal de instância inferior a garantir um processo ágil para o reembolso das tarifas aos importadores americanos", disse a NRF.

A Associação de Mobiliário Residencial (HFA) dos EUA citou que a decisão desta sexta-feira não aborda como serão tratados os reembolsos das tarifas IEEPA já pagas.

Além disso, a associação ressaltou que isso não afeta as tarifas da Seção 232 (incluindo as tarifas sobre aço, alumínio, cobre, móveis estofados, armários de cozinha e gabinetes de banheiro). A deliberação da Suprema Corte também não afeta as tarifas da Seção 301 sobre mercadorias importadas da China.

"Para muitos membros da HFA, essa distinção é crucial", diz a associação. "Embora a decisão da IEEPA possa proporcionar alívio em certas importações, outros programas tarifários que afetam categorias importantes de mobiliário doméstico permanecem totalmente em vigor", segundo comunicado publicado pela associação.