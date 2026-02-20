O governo suíço anunciou que o Conselho Federal avaliará mais detalhadamente os impactos mais amplos e as consequências específicas da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as tarifas. A associação industrial suíça Swissmem, por sua vez, instou nesta sexta-feira, 20, a Suíça a finalizar um acordo comercial preliminar com Washington para criar segurança jurídica, apesar da decisão da Suprema Corte dos EUA de invalidar as tarifas de Trump, segundo a Reuters.

A Suíça foi alvo das tarifas norte-americanas mais altas da Europa quando Trump impôs uma taxa de importação de 39% sobre os produtos de seus exportadores em agosto.

Em novembro, um acordo reduziu as tarifas para 15%, espelhando a taxa da União Europeia.