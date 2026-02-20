A auditoria independente da Fictor Alimentos renunciou na quarta-feira, 18. Conforme fato relevante, a empresa UHY Bendoraytes & Cia teria renunciado diante do pedido de recuperação judicial da sua controladora, a Fictor Holding.

No documento, a justificativa da auditoria é motivada por "circunstâncias supervenientes" que, na visão dos auditores, impactam diretamente as condições para a continuidade do trabalho, citando expressamente a recuperação judicial em curso da controladora. Com isso, fica rescindida a prestação dos serviços de auditoria independente para as demonstrações financeiras anuais do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025.

O Grupo Fictor ganhou os holofotes em novembro do ano passado ao aparecer em uma operação de compra do Banco Master um dia antes de o banco ser liquidado pelo Banco Central.

No início do mês, duas empresas do grupo, a Fictor Invest e Fictor Holding, entraram com o pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo, com dívidas de cerca de R$ 4 bilhões.

O processo tramita na 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo. No início do mês, o juiz Adler Batista Oliveira Nobre concedeu antecipação dos efeitos da recuperação judicial para as duas empresas que entraram com o pedido. Diante disso, o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou que credores têm exigido na Justiça que todo o grupo seja incluído na recuperação judicial, o que incluiria a Fictor Alimentos.

Em fato relevante, a Fictor Alimentos informa que está "envidando melhores esforços para seguir com a substituição dos auditores independentes da Companhia e manterá seus acionistas e o mercado em geral informado, inclusive com relação a eventual impacto sobre a emissão das demonstrações financeiras da Companhia do exercício de 2025".