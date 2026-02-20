As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 1,7% em dezembro ante novembro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 745 mil unidades, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 20, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ritmo anual sazonalmente ajustado de 714 mil unidades para o mês de dezembro.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas tiveram alta de 3,8% em dezembro.

O Departamento de Comércio ainda informou que, em novembro, as vendas de moradias novas no país tiveram ritmo anual sazonalmente ajustado de 758 mil unidades.

O dado não havia sido divulgado anteriormente em decorrência dos atrasos provocados pelo shutdown do governo federal dos EUA no fim do ano passado.


