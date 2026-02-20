O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos elaborado pela Universidade de Michigan subiu para 56,6 em fevereiro, ante 56,4 em janeiro, segundo levantamento final divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 20. O resultado contraria a previsão de analistas consultados pela FactSet, de queda a 55,8, e a leitura preliminar, de alta a 57,3.

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses caíram de 4% em janeiro para 3,4% em fevereiro, abaixo da pesquisa preliminar de janeiro, que mostrou expectativa em 3,5% para o período.

Para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação permaneceu em 3,3% - abaixo do resultado preliminar de 3,4% neste mês.