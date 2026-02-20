O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA caiu a 52,3 em fevereiro, de 52,7 em janeiro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 20. O resultado, contudo, veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 52.

Já o PMI do setor industrial recuou de 52,4 em janeiro para 51,2 em fevereiro. A expectativa era de queda marginal a 52,3.

O PMI composto, que engloba serviços e indústria, caiu de 53 para 52,3 no período, ante expectativa de recuo a 52,2.

Os PMIs de serviços e composto registraram seus menores níveis em dez meses, conforme a S&P Global, enquanto o da indústria caiu ao menor nível em sete meses, refletindo tendências mais fracas de pedidos e queda nas exportações. Apesar disso, números acima de 50 sinalizam que a atividade está em expansão.