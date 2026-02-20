No quarto trimestre de 2025, a taxa de informalidade no País foi maior nos Estados do Maranhão (57,3%), Pará (56,7%) e Amazonas (51,6%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, as Unidades da Federação com as taxas de informalidade mais baixas foram Santa Catarina (25,7%), Distrito Federal (27,1%) e São Paulo (29,7%).

No quarto trimestre, a taxa de informalidade dos brancos (32,2%) era menor que a de pretos (40,1%) e pardos (42,2%).

Quanto ao sexo, a informalidade era maior entre homens (39,2%) do que entre mulheres (35,5%).

No total do Brasil, a taxa de informalidade foi de 37,6% no quarto trimestre de 2025.

Taxa de subutilização da força de trabalho

Também segunda a pesquisa do IBGE, no quarto trimestre de 2025, a taxa composta de subutilização da força de trabalho foi mais elevada nos Estados do Piauí (27,8%), Bahia (25,4%) e Alagoas (25,1%).

Os menores resultados ocorreram em Santa Catarina (4,4%), Espírito Santo (5,9%) e Mato Grosso (6,1%).

Na média nacional, a taxa de subutilização foi de 13,4% no quarto trimestre de 2025.