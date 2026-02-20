A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,3% em dezembro ante novembro, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 20, pelo Departamento do Comércio do país. O resultado veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Os gastos com consumo nos EUA, por sua vez, avançaram 0,4% no mesmo período.

Em novembro, a renda pessoal nos EUA foi revisada de 0,3% para 0,4% no confronto mensal ante outubro, enquanto os gastos com consumo foram revisados de 0,5% para 0,4% no mesmo período.