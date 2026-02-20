O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,2% em 2025, desacelerando em relação ao avanço de 2,8% do ano anterior, segundo o Departamento de Comércio do país.

Já o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 2,6% no ano passado, repetindo a variação de 2024.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 2,8% em 2025, após aumento de 2,9% um ano antes.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).