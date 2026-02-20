O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em dezembro ante novembro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 20, pelo Departamento do Comércio. Na comparação anual, houve alta de 2,9% em dezembro.

Analistas compilados pela FactSet previam acréscimo mensal de 0,3% do PCE e avanço anual de 2,8%.

Núcleo

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 0,4% em dezembro ante novembro. O número veio em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Na comparação anual, o núcleo do PCE teve alta de 3,0% em dezembro, também em linha com a projeção de analistas consultados pela FactSet.

Em novembro, o núcleo do PCE avançou 0,2% no confronto mensal ante outubro e 2,8% no anual.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) .