O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA subiu a uma taxa anualizada de 2,9% no quarto trimestre de 2025, segundo estimativa inicial do Departamento de Comércio do país, divulgada nesta sexta-feira, 20. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 2,7% nos últimos três meses do ano passado.

No terceiro trimestre de 2025, o PCE e seu núcleo tiveram respectivos aumentos de 2,8% e 2,9%, também em termos anualizados.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).